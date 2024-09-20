الخميس المقبل.. قرعة دور ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

الرياضةالخميس المقبل.. قرعة دور ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع اﻷول / 1446 هـ 20 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ مساء الخميس، عن موعد قرعة دور ثمن النهائي من أغلى الكؤوس، كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2024-2025. وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي، أنه تقرر إقامة مراسم قرعة دور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس 26 سبتمبر، في مدينة الرياض عند تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة. يشار أن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين سوف تنطلق يوم الأحد، الموافق 22 سبتمبر الجاري، وتستمر لمدة 4 أيام، حتى يوم 25 من الشهر ذاته.