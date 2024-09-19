وكيل أعمال سعود عبدالحميد ينفي وجود واسطة في انتقاله إلى روما الإيطالي

البلاد- جدة نفى أحمد المعلم وكيل أعمال اللاعب سعود عبدالحميد وجود أي واسطة في انتقال موكله إلى نادي روما الإيطالي، وذلك رداً على الانتقادات التي طالت الصفقة بعد إقالة المدرب السابق دي روسي.

وقد انتقل سعود عبدالحميد لاعب الهلال السابق إلى روما في فترة الانتقالات الصيفية، ويرى البعض أن انتقاله كان بسبب واسطة، خصوصا بين روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي، ودي روسي المدرب السابق للذئاب.

ورد المعلم على حديث وليد الفراج، في برنامج “أكشن يا دوري”، الذي تساءل فيه عن مصير عبدالحميد بعد إقالة دي روسي، قائلا: “ما تردد مؤخرا غير صحيح.. الواسطة وجدت لخدمة من لا يمتلك القيم أو المبادئ أو المؤهلات”.

وتابع: “هناك من يصنع الحدث.. وهناك من يقتات على الأزمات”.