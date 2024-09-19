الرياضة لولوة الطيار تحقق برونزية العالم في الملاكمة التايلندية

الدمام-البلاد

فازت” لولوة الطيار ” لاعبة المنتخب السعودي ونادي الاتفاق ببرونزية بطولة العالم للملاكمة التايلندية في وزن 36 كج، التي أقيمت مؤخراً في العاصمة التايلندية بانكوك للسيدات الناشئات. واستطاعت لولوة الانتصار على لاعبات منتخبات روسيا، وفيتنام، والصين، وماليزيا. من جهتها عبرت لولوة الطيار عن فرحتها، قائلة: ” لا أستطيع وصف شعوري في سطرين، فالأمر أكبر من أن يكتب، لله الحمد والشكر أولاً وأخيراً، بذلت قصارى جهدي في البطولة لأحقق إنجازاً للوطن يسجل لي ولزميلاتي، وأنا سعيدة جداً بالنتيجة”. وتابعت : ” لا أنسى فضل أسرتي فهم من شجعوني على اللعبة منذ الطفولة ويتابعوني دائماً، كما أهدي هذا الإنجاز لنادي الاتفاق الذي احتضنني ووفر لي و لزملائي سبل النجاح والتدريب، وأحب أن اثني على دور المدرب “جواد الياقوتي”، فهو من صقل موهبتي في النادي وكان خلف هذا الإنجاز مع منتخب وطني، منذُ بداية البطولة وحتى اللحظات الأخيرة، كان أداء جميع زميلاتي متميز، وتمكننا من الاقتراب للمنتخبات المشاركة والتتويج “.