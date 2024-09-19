في الجولة الرابعة من دوري روشن.. كلاسيكو نار بين الهلال والاتحاد.. والنصر في ضيافة الاتفاق

جدة – هلال سلمان

تنطلق الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين اليوم الخميس بثلاث مباريات، حيث يحل القادسية ضيفًا على الأخدود في الـ 6:40 مساء، ويحل الفتح ضيفًا على العروبة في الـ 6:55 مساء، في حين يستقبل الوحدة نظيره الخلود في الـ 9 مساء، وتتواصل المباريات يوم الجمعة؛ حيث يستقبل الخليج ضيفه الفيحاء في الـ 6:15 مساء، والأهلي ضيفه ضمك في الـ 6:55 مساء، فيما يحل النصر ضيفًا على الاتفاق في الـ 9 مساء، وتختتم الجولة السبت؛ حيث يواجه الشباب نظيره التعاون في الـ 6:30 مساء، والرائد نظيره الرياض في الـ 6:35 مساء، وفي الـ 9 مساء تتجه الأنظار إلى قمة الجولة، ومباراة الكلاسيكو المرتقبة بين الهلال والاتحاد.

الهلال VS الاتحاد

قمة مرتقبة تجمع المتصدر والوصيف، حيث يملك الطرفان 9 نقاط، ويتفوق الاتحاد بفارق هدف بعد فوزه الكاسح على الوحدة بسباعية في الجولة الماضية. يسعى الهلال لمواصلة انتصاراته واستغلال عاملي الأرض والجمهور، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام “العميد” الذي وجه جرس إنذار لجميع المنافسين بعد أداء هجومي كاسح، يقوده المدرب بلان والرباعي المتألق بنزيمة وديابي وبيرغفين وعوار، كما يركز الاتحاد على المنافسات المحلية بعكس منافسه، الذي خاض مباراة قوية في قطر أمام الريان في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة الثلاثاء، تألق فيها ظهيره الجديد كانسيلو، وسجل فيها أول أهدافه، كما صنع هدفًا للوافد الجديد البرازيلي ليوناردو.

تقابل الفريقان 7 مرات في الموسم الماضي في مختلف البطولات، تفوق فيها الهلال جميعًا؛ لذا يسعى الاتحاد لوقف مسلسل الانتصارات المتتالية لمنافسه والتغلب عليه في ملعبه.

الاتفاق VS النصر

يخوض النصر أول مباراة بعد إقالة مدربه كاسترو، الذي ترك الفريق في المركز السابع برصيد 5 نقاط، فيما يحتل الاتفاق المركز الثالث بعد 3 انتصارات متتالية، ولا يتخلف وراء الاتحاد والهلال سوى بفارق الأهداف، ويأمل الاتفاق بمواصلة مسيرته المثالية واستغلال الهزة الفنية لمنافسه، وتكرار ما فعله أمامه في الموسم الماضي عندما ألحق به الهزيمة في بداية الدوري، فيما يتطلع النصر لتحقيق نتيجة إيجابية بعد تعادله في الرمق الأخير مع الأهلي في الجولة الماضية.



الأهلي VS ضمك

يملك الأهلي 4 نقاط في المركز التاسع، وفرط في الجولة الأخيرة بالفوز أمام النصر، لكنه عوض جماهيره بالانتصار في دوري أبطال آسيا على بيرسبوليس الإيراني، ويسعى لاستغلال دعم جماهيره الغفيرة لإلحاق الهزيمة بضيفه ضمك الـ 12 بثلاث نقاط، المنتشي بفوزه على الأخدود بثلاثية في الجولة الماضية.

الشباب VS التعاون

ألحق فريق الشباب الهزيمة الأولى بالقادسية في الجولة الماضية ورفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس، ويستقبل التعاون الذي يملك الرصيد ذاته، ما ينبئ بمواجهة قوية ومتكافئة.

الوحدة VS الخلود

يسعى الوحدة الـ 11 برصيد 4 نقاط إلى مداواة جراحه بعد الخسارة الثقيلة في الجولة الماضية أمام الاتحاد بسباعية، ويستقبل الخلود الـ 15 بنقطة وحيدة، آملًا بأن يستعيد الثقة ويحقق الانتصار الثاني هذا الموسم.

الأخدود VS القادسية

يحل القادسية الرابع بـ 6 نقاط، ضيفًا على الأخدود قبل الأخير من دون أي نقاط، ما يمنحه فرصة تعويض خسارته الأولى هذا الموسم، والعودة من جديد للمنافسة، في حين يأمل الأخدود بحصد أول نقطة.

الرائد VS الرياض

يملك الطرفان 4 نقاط، ويحتل الرائد المركز الثامن، والرياض العاشر، ويسعى كل منهما لتحقيق فوزه الثاني هذا الموسم، وتكافؤ الفريقين يعِد بمباراة مثيرة.

الفتح VS العروبة

يستضيف الفتح الـ 14 بثلاث نقاط، نظيره العروبة الـ 16 بنقطة وحيدة، ويملك (النموذجي) ميزتي الأرض والجمهور في سعيه للفوز وتعويض الخسارة الأخيرة أمام الاتفاق، فيما يتطلع العروبة للعودة بنتيجة إيجابية.

الخليج VS الفيحاء

يستقبل الخليج الـ 13 بثلاث نقاط، متذيل الترتيب الفيحاء الذي لا يملك أي نقطة، وتبدو فرصة (الدانة) كبيرة لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها منافسه.