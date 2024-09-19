عقد الجمعية العمومية الثالثة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين

عقدت الجمعية العمومية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين اجتماعها العادي الثالث مساء يوم الخميس، 19 سبتمبر 2024، برئاسة المهندس عبد العزيز بن حسن العفالق، رئيس مجلس إدارة الرابطة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة. ممثلي أعضاء الجمعية العمومية بحضور 16 عضوا وتغيب حضور ممثلي أندية العروبة والرياض.
وقدم العفالق رئيس المجلس الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها الكبير والمستمر للدوري السعودي، مما يعكس حرصها على تطوير القطاع الرياضي في المملكة وتحقيق النجاحات المتتالية كما وجه جزيل الشكر والامتنان لسمو وزير الرياضة على دعمه اللامحدود والمتواصل، الذي كان له الأثر البارز في تحقيق التقدم والازدهار للرياضة في المملكة.
وعُرِض تقريرًا شاملاً عن أعمال مجلس الإدارة منذ الاجتماع الأخير، حيث ركز على الأنشطة والإنجازات التي تحققت، بما في ذلك تطبيق أنظمة الحوكمة، والنمو في العوائد التجارية. ومن بين هذه الإنجازات، تحديث الهيكل التنظيمي للرابطة، استحداث إدارات جديدة، وتطوير لوائح داخلية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما في ذلك اللوائح المالية وميثاق مجلس الإدارة ولجان الترشيحات والمكافآت والمراجعة، بالإضافة إلى تطوير اللوائح التنظيمية للمسابقة وفق أفضل الممارسات العالمية.
ومن الإنجازات البارزة، حصول الدوري السعودي للمحترفين على تصنيف المركز الأول لعام 2024م من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وزيادة الإيرادات. كما أُعلن عن توقيع شراكة مع منصة “وي بوك” لشراء التذاكر، ما يُحسن تجربة المشجعين في حضور المباريات. إضافة إلى ذلك، تجاوزت مشاهدات البث التلفزيوني للدوري 200 مليون مشاهدة، مع وصول البث إلى 160 دولة حول العالم، بمتوسط 3 مباريات أسبوعياً. وشارك 14 لاعباً من الدوري في بطولة أمم أوروبا، واُسْتُقْطِب 10 لاعبين من بين أفضل 100 لاعب في العالم.
كما تم المصادقة على القوائم المالية، وتعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) كمحاسب قانوني مستقل لمدة أربع سنوات مالية.
وشدد العفالق على حرص الرابطة استمرار التعاون مع الأندية على تنفيذ الركائز المختلفة لاستراتيجيتها التي تهدف للتطور الفني والتنظيمي والتجاري لمسابقة الدوري وتحقيق هدف وصول الدوري السعودي لقائمة أفضل الدوريات العالمية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م