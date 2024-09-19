طريقة عمل مقلاية الكبدة الحارة

الكبدة مكون هام خاصة لمرضي فقر الدم الأنيميا

المقادير اللازمة

نصف كيلو كبدة بقري او ضاني مقطعة شرائح رفيعة

4 حبات فلفل حار اخضر مقطع

2 حبة فلفل اخضر بارد مقطعين

عصير نصف كوب ليمون

ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم

2 ملعقة كبيرة خل

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة كمون

زيت او شحم

طريقة العمل

يوضع الشحم علي النار حتي يذوب او الزيت

يقلب الثوم والخل والليمون والكمون والكزبرة معا

يوضع ملعقة في الزيت من الخليط

نضع الكبدة بالمقلاة وتقلب حتي يتغير لونها

يضاف كمية الثوم المخلوط المتبقية للكبدة وتقلب

قبل رفعها عن النار يوضع الفلفل الحار والبارد للكبدة ويقلب دقيقتين

ترفع المقلاية عن النار وتقدم ساخنة مع الخبز