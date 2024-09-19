المرأه صحة و عافية

طريقة عمل مقلاية الكبدة الحارة

نيفين عباسaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      19 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الكبدة مكون هام خاصة لمرضي فقر الدم الأنيميا

المقادير اللازمة

نصف كيلو كبدة بقري او ضاني مقطعة شرائح رفيعة
4 حبات فلفل حار اخضر مقطع
2 حبة فلفل اخضر بارد مقطعين
عصير نصف كوب ليمون
ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم
2 ملعقة كبيرة خل
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملعقة صغيرة كمون
زيت او شحم

طريقة العمل

يوضع الشحم علي النار حتي يذوب او الزيت
يقلب الثوم والخل والليمون والكمون والكزبرة معا
يوضع ملعقة في الزيت من الخليط
نضع الكبدة بالمقلاة وتقلب حتي يتغير لونها
يضاف كمية الثوم المخلوط المتبقية للكبدة وتقلب
قبل رفعها عن النار يوضع الفلفل الحار والبارد للكبدة ويقلب دقيقتين
ترفع المقلاية عن النار وتقدم ساخنة مع الخبز

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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