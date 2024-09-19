المرأه صحة و عافية

طريقة عمل بيتزا الجبنة بالعسل

نيفين عباسaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      19 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة عجين بالحليب غنية بحشوة الجبنة والعسل

المقادير اللازمة

للعجينة
2 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة حليب مجفف بودرة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة خميرة فورية
مكعب زبدة 10 جرام
ماء للعجن

للحشو
جبن موزاريلا
جبن قشطة
عسل

طريقة العمل

في العجان يقلب الدقيق، الملح، السكر، الخميرة، الحليب المجفف
يضاف لهم الزبدة ونعجن علي سرعة عالية
يضاف الماء بالتدريج ونستمر بالعجن حتي نحصل علي عجين لا يلتصق باليد
ترفع وتترك لتختمر بعد ان تغطي
تفرد علي سطح مرشوش دقيق
تنقل في صينية
تحشي بجبن القشطة والموزاريلا
تخبز بالفرن حتي تصبح ذهبية اللون
فور خروجها من الفرن يدهن الحواف زبدة مذوبة
ثم ترش البيتزا بالعسل وتقدم ساخنة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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