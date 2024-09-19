طريقة عمل بيتزا الجبنة بالعسل

وصفة عجين بالحليب غنية بحشوة الجبنة والعسل

المقادير اللازمة

للعجينة

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة حليب مجفف بودرة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

مكعب زبدة 10 جرام

ماء للعجن

للحشو

جبن موزاريلا

جبن قشطة

عسل

طريقة العمل

في العجان يقلب الدقيق، الملح، السكر، الخميرة، الحليب المجفف

يضاف لهم الزبدة ونعجن علي سرعة عالية

يضاف الماء بالتدريج ونستمر بالعجن حتي نحصل علي عجين لا يلتصق باليد

ترفع وتترك لتختمر بعد ان تغطي

تفرد علي سطح مرشوش دقيق

تنقل في صينية

تحشي بجبن القشطة والموزاريلا

تخبز بالفرن حتي تصبح ذهبية اللون

فور خروجها من الفرن يدهن الحواف زبدة مذوبة

ثم ترش البيتزا بالعسل وتقدم ساخنة