اجتماعيات

سعدي الزهراني يحتفل بزواج إبنه نايف

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      19 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

أحتفل سعدي بن على الزهراني بزواج إبنه نايف، على كريمة اللواء عبدالحكيم قابل بن مبيريك الغانمي، وذلك في عروس البحر الأحمر جدة، بحضور عدد من الشخصيات الإجتماعية والقيادية ورجال الأعمال والأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء ، في ليلة تبادل فيها الجميع التهاني والتبريكات بالمناسبة وأُديت فيها عدد من الالوان والرقصات الشعبية شارك واستمتع بها الحضور.

من جهته قدم سعدي الزهراني والد العريس التهنئة والتبريكات للعروسين متمنياً لهما حياة زوجيه سعيدة، وقدم الشكر والتقدير لكل من حضر المناسبة وشاركهم أفراحهم ولكل من اتصل وهنأهم بالمناسبة هاتفياً أو عبر قنوات التواصل الإجتماعي متمنياً التوفيق للجميع.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *