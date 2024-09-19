سعدي الزهراني يحتفل بزواج إبنه نايف

جدة – البلاد

أحتفل سعدي بن على الزهراني بزواج إبنه نايف، على كريمة اللواء عبدالحكيم قابل بن مبيريك الغانمي، وذلك في عروس البحر الأحمر جدة، بحضور عدد من الشخصيات الإجتماعية والقيادية ورجال الأعمال والأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء ، في ليلة تبادل فيها الجميع التهاني والتبريكات بالمناسبة وأُديت فيها عدد من الالوان والرقصات الشعبية شارك واستمتع بها الحضور.

من جهته قدم سعدي الزهراني والد العريس التهنئة والتبريكات للعروسين متمنياً لهما حياة زوجيه سعيدة، وقدم الشكر والتقدير لكل من حضر المناسبة وشاركهم أفراحهم ولكل من اتصل وهنأهم بالمناسبة هاتفياً أو عبر قنوات التواصل الإجتماعي متمنياً التوفيق للجميع.