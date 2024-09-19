اجتماعيات

د. فيصل زبيدي يودع العزوبية

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      19 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة – البلاد

احتفل آل الزبيدي وآل فنتيانه وآل الجيلاني وآل مندورة بزفاف إبنهم الدكتور فيصل محمد الزبيدي، على كريمة المهندس سامي مندورة، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة، بحضور جمع كبير من رجال المال والأعمال ولفيف من الأهل والأصدقاء وشخصيات المجتمع المكي، الذين سعدوا بالـلوحات الفنية الشعبية والتراثية في الحفل.

وعبر العريس عن سروره بهذه الليلة السعيدة ، فيما قدم خال العريس الشاعر فوزي فنتيانة وعمه الزميل إبراهيم الجيلاني شكرهما للحضور الذين شاركوهما الفرحة، راجين الله ان يبارك للعروسين وان يجمع بينهما في خير.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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