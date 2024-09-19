د. فيصل زبيدي يودع العزوبية

مكة المكرمة – البلاد

احتفل آل الزبيدي وآل فنتيانه وآل الجيلاني وآل مندورة بزفاف إبنهم الدكتور فيصل محمد الزبيدي، على كريمة المهندس سامي مندورة، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة، بحضور جمع كبير من رجال المال والأعمال ولفيف من الأهل والأصدقاء وشخصيات المجتمع المكي، الذين سعدوا بالـلوحات الفنية الشعبية والتراثية في الحفل.

وعبر العريس عن سروره بهذه الليلة السعيدة ، فيما قدم خال العريس الشاعر فوزي فنتيانة وعمه الزميل إبراهيم الجيلاني شكرهما للحضور الذين شاركوهما الفرحة، راجين الله ان يبارك للعروسين وان يجمع بينهما في خير.