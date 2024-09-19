د. حياة سندي تحصد جائزة المرأة الاستثنائية للسلام

جدة- البلاد

حصلت الدكتورة حياة سندي على جائزة المرأة الاستثنائية للسلام لعام 2024 في القيادة في مجال العلوم والتكنولوجيا من قبل منظمة مسارات السلامPathways to Peace (PTP)، منظمة رسول السلام التابعة للأمم المتحدة ، وذلك في حفل توزيع جوائز المرأة الاستثنائية للسلام.

وتعد البروفيسورة حياة سندي أول سعودية تحصل على هذا التكريم المرموق، ممّا يسلّط الضوء على مساهماتها الكبيرة تعزيز السلام العالمي من خلال العلوم والتكنولوجيا.

ويتميز عمل الدكتورة سندي بالتخصص في الابتكار الاجتماعي والتقنية الحيوية ، مع التركيز على معالجة التحديات في البلدان النامية، وتتطلع الدكتورة سندي إلى مشاركة عملها وتعزيز جهود بناء السلام بالتعاون مع المجتمع العالمي.

وقد تسلمت الدكتورة حياة الجائزة تخليداً لذكرى والدتها الراحلة التي وافتها المنية في نفس الوقت الذي تم فيه ترشيح الدكتورة سندي لهذه الجائزة ، حيث استمر تفاني والدتها – رحمها الله -ودعمها في إلهامها طوال هذه الرحلة ومشوارها العلمي.