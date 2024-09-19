دوري أبطال أوروبا | مانشستر سيتي يتعادل مع إنتر ميلان

البلاد- جدة
استهل مانشستر سيتي الإنجليزي مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-25 بتعادل سلبي على ملعب “الاتحاد” أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي.
سيطر التعادل السلبي على شوط المباراة الأول، رغم سيطرة ممثل البريميرليغ على الكرة، إلا أن الفرص الضائعة كانت بالجملة من الفريقين.
وكانت أولى الفرص الخطيرة من جانب مانشستر سيتي عند الدقيقة (27) من توقيع البلجيكي كيفين دي بروين، حين تسلم كرة داخل منطقة الجزاء ثم أرسل تسديدة مرت بجوار القائم الأيسر، ورد ماتيو دارميان على فرصة السيتي الأولى عند الدقيقة (29) لكن الدفاع كان يقظًا وتصدى لتسديدته.
وفي الدقيقة (36) ظهر قلب الهجوم النرويجي لمان سيتي وأرسل تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء علت المرمى بقليل، وأتبعه دي بروين بفرصة أخرى في الدقيقة (43) لكن تسديدته تصدى لها حارس إنتر، السويسري يان سومر بسهولة.
ونجح إيدرسون موراييس في الحفاظ على نظافة شباكه ببراعة عند الدقيقة (45+1) بتصديه لتسديدة البرازيلي كارلوس أغوستو، وهي اللقطة التي انتهى عليها النصف الأول من المواجهة على وقع التعادل السلبي.
واضطر بيب غوارديولا لإحداث تغيير اضطراري مع بداية الشوط الثاني بسبب إصابة نجمه دي بروين مع نهاية الشوط الأول، حيث أقحم الألماني إيلكاي غوندوغان بدلًا عنه، كما أقحم فيل فيدين بدلًا عن البرازيلي سافينيو لأسباب فنية.
وتراجع نسق المباراة بشكل واضح، حيث غابت الفرص الحقيقية من كلا الفريقين لعدة دقائق، باستثناء محاولة الأرميني هنريك مخيتاريان من جانب إنتر عند الدقيقة (76) عندما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء، لكنه أهدر فرصة كبيرة بعدما أرسل الكرة فوق المرمى.
وفي الدقيقة (79) ردّ المدافع الكرواتي جوسكو غفارديول من جانب مانشستر سيتي على فرصة إنتر عبر تسديدة قوية كانت متجهة صوب الزاوية البعيدة من المرمى، لكن الحارس سومر برع مرة أخرى في التصدي للكرة وأنقذ فريقه من هدف محقق، ثم أهدر غوندوغان فرصة المباراة بالدقيقة (90+5) عبر ضربة رأسية، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
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