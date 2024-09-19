الرياضة دوري أبطال آسيا2| التعاون يعبر مضيفه الخالدية البحريني

البلاد- جدة حقق فريق التعاون انتصارًا ثمينًا خارج قواعده على حساب فريق الخالدية البحريني مساء الأريعاء، بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جرى على ملعب البحرين الوطني في الرفاع. ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2. سجل الغامبي موسى بارو (1 و29) والبرازيلي فلافيو ميدييروس (51) أهداف التعاون، وكميل الأسود (33) ومهدي عبد الجبار (79) هدفي الخالدية. وتصدر التعاون المجموعة بفارق الاهداف أمام القوة الجوية العراقي، الذي تغلب على ضيفه ألتين أسير التركمانستاني بهدفين للكولومبي كارلوس سالاسار (51) وهيران أحمد (88) مقابل هدف لميرات أناييف (70).