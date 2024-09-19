تعزيز التحول الرقمي وتجربة المسافرين في مطارات دول “التعاون”

البلاد – الرياض

شاركت “مطارات الرياض”، – التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض – ، أمس, في منتدى الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول مجلس التعاون الخليجي الأول، المنعقد في العاصمة العمانية مسقط؛ بهدف تعزيز جهود التعاون المشترك بين مطارات دول المجلس ، بغرض تطوير البُنى التحتية والخدمات اللوجستية بما يتماشى مع النمو المتسارع في قطاع السفر والنقل الجوي على مستوى المنطقة كلها، وبما يحقق التكامل الاقتصادي لدعم التنمية المستدامة لدول المجلس.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة، أهمية هذه المشاركة، كونها تعكس مدى التزام الشركة بأطر التعاون المشترك فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي للارتقاء بقطاع الطيران في المنطقة, مشيراً إلى أن هذا المنتدى يمثل منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات، ودفع عجلة التحول الرقمي وتطوير تجربة المسافرين.

وأوضح أنه في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع الطيران عالمياً، تأتي أهمية تعزيز التكامل بين مطارات دول مجلس التعاون؛ بهدف توطيد الشراكات الإستراتيجية، ولرفع مستوى الكفاءة التشغيلية وضمان استدامة نمو القطاع بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.