تدشين « مركز روشن الخضراء »

البلاد – الرياض

دشنت مجموعة “روشن” ” مركز مبادرة روشن الخضراء”، وهو مركز رائد يتماشى مع مبادرة السعودية الخضراء، ويهدف إلى إثراء مجتمعات روشن والمناطق المحيطة بها من خلال زراعة الأشجار والنباتات، حيث سيتضمن المركز مشتلاً للأشجار ومركزًا تعليميًا مفتوحًا للجمهور.

وعلى هامش افتتاح المركز، وقعت المجموعة أربع اتفاقيات تعاون معنية بالاستدامة مع مؤسسات وطنية تدعم أهداف “مبادرة روشن الخضراء” وأهداف الجهود الوطنية نحو مستقبل أكثر اخضرارًا، حيث تدعم هذه الشراكات جهود روشن في تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز النظام البيئي.

يذكر أن “مبادرة روشن الخضراء” قد تم إطلاقها في اليوم الوطني الثالث والتسعين، وتعد جزءًا من برنامج “يحييك” للمسؤولية الاجتماعية من “روشن”.