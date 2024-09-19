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تدشين « مركز روشن الخضراء »

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      19 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

دشنت مجموعة “روشن” ” مركز مبادرة روشن الخضراء”، وهو مركز رائد يتماشى مع مبادرة السعودية الخضراء، ويهدف إلى إثراء مجتمعات روشن والمناطق المحيطة بها من خلال زراعة الأشجار والنباتات، حيث سيتضمن المركز مشتلاً للأشجار ومركزًا تعليميًا مفتوحًا للجمهور.

وعلى هامش افتتاح المركز، وقعت المجموعة أربع اتفاقيات تعاون معنية بالاستدامة مع مؤسسات وطنية تدعم أهداف “مبادرة روشن الخضراء” وأهداف الجهود الوطنية نحو مستقبل أكثر اخضرارًا، حيث تدعم هذه الشراكات جهود روشن في تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز النظام البيئي.

يذكر أن “مبادرة روشن الخضراء” قد تم إطلاقها في اليوم الوطني الثالث والتسعين، وتعد جزءًا من برنامج “يحييك” للمسؤولية الاجتماعية من “روشن”.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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