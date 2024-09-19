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انطلاق معرض السيارات الكهربائية بالرياض

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      19 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

انطلقت أمس النسخة الثالثة من معرض السيارات الكهربائية 2024، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة 60 متحدثًا وأكثر من 70 شركة محلية ودولية رائدة، ويهدف إلى تسليط الضوء على قطاع السيارات الكهربائية والتحول نحو الطاقة النظيفة، ويأتي ضمن إطار رؤية المملكة 2030 وحرصها على تحقيق مستقبل مستدام في قطاع النقل.

وأوضحت وكيل تمكين النقل بالهيئة العامة للنقل الدكتورة أميمة بامسق، أن المعرض يواكب التوجه الوطني المعني بدعم هذه الصناعة، لاسيما مع خطط النقل العام واهتمامه بالبنية التحتية للحافلات الكهربائية.

ويشتمل المعرض على مجموعة من العروض الخاصة وورش العمل حول أحدث تقنيات السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة المتجددة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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