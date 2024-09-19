انطلاق معرض السيارات الكهربائية بالرياض

البلاد – الرياض

انطلقت أمس النسخة الثالثة من معرض السيارات الكهربائية 2024، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة 60 متحدثًا وأكثر من 70 شركة محلية ودولية رائدة، ويهدف إلى تسليط الضوء على قطاع السيارات الكهربائية والتحول نحو الطاقة النظيفة، ويأتي ضمن إطار رؤية المملكة 2030 وحرصها على تحقيق مستقبل مستدام في قطاع النقل.

وأوضحت وكيل تمكين النقل بالهيئة العامة للنقل الدكتورة أميمة بامسق، أن المعرض يواكب التوجه الوطني المعني بدعم هذه الصناعة، لاسيما مع خطط النقل العام واهتمامه بالبنية التحتية للحافلات الكهربائية.

ويشتمل المعرض على مجموعة من العروض الخاصة وورش العمل حول أحدث تقنيات السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة المتجددة.