انطلاق فعاليات مهرجان “جادة الإبل ” في الطائف لفئة مفاريد بكار – دق “حمر وشقح “

انطلقت اليوم فعاليات مهرجانات “جادة الإبل “بالطائف، في نسختها الثالثة وسط حضور لافت من المشاركين والزوار، التي ينظمها نادي الإبل؛ بهدف التأكيد على عمق ورسوخ الموروث السعوديّ الأصيل، وسط بيئه ثقافية اقتصادية سياحية ترفيهية عن الإبل وموروثها.
وشهدت فعاليات مسابقة مزايين الإبل في يومها الأول في ساحة العرض تنافساً مثيرًا وشيقًا في فئة مفاريد بكار – دق “حمر وشقح “، من خلال مشاركة 63 مشاركًا، وسط حماس وتفاعل مثير عم أرجاء صالة ميدان عرض الإبل لحظة استعراضها من قيبل لجان التحكيم لإعلان الفائزين بتلك الفئة مساء اليوم.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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