انطلاق فعاليات مهرجان “جادة الإبل ” في الطائف لفئة مفاريد بكار – دق “حمر وشقح “

انطلقت اليوم فعاليات مهرجانات “جادة الإبل “بالطائف، في نسختها الثالثة وسط حضور لافت من المشاركين والزوار، التي ينظمها نادي الإبل؛ بهدف التأكيد على عمق ورسوخ الموروث السعوديّ الأصيل، وسط بيئه ثقافية اقتصادية سياحية ترفيهية عن الإبل وموروثها.