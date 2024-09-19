إعلان نتائج الأوزان الرسمية لنصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين في الرياض

أقامت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، اليوم فعالية الوزن الرسمية للدور نصف النهائي من نزالات الموسم الثالث لبطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في استديوهات الرابطة في بوليفارد سيتي بالرياض في المملكة العربية السعودية الذي يحتضن البطولة المقرر انطلاقها عند الساعة السادسة من مساء يوم غد الجمعة، بمشاركة 18 مقاتلاً من 10 دول.
وفي أبرز المواجهات يلتقي البطل السعودي عبد الله القحطاني مع الأردني عبد الرحمن الحياصات في نصف نهائي وزن الريشة، والمصري إسلام رضا مع المغربي مروان بلغويط في نصف النهائي الآخر للوزن ذاته، بينما يتواجه الأردني جراح السيلاوي مع المصري عمر الدفراوي في نصف نهائي وزن الوسط، والكويتي محمد الأقرع مع الإيراني أمير فضلي في المواجهة الثانية لنصف نهائي الوزن نفسه.
وفي نصف نهائي وزن الخفيف يلتقي الجزائري سهيل طاهري مع الإيراني محسن صيفي، أما في نصف نهائي وزن الديك فيلتقي العراقي علي طالب مع الأردني جلال الداجة، بينما يواجه الجزائري إلياس بودجزدام المغربي رشيد الحزومي في نصف نهائي وزن الديك، فيما يلتقي اللبناني جورج عيد مع التونسي عمر الرقيعي في نصف نهائي وزن الخفيف.
وفي النزالات الاستعراضية لفئة الهواة يواجه السعودي مالك باسهل الأردني ساهر قصمية في وزن الذبابة، أما في النزال الاستعراضي البديل في وزن الريشة فيتواجه المغربي آدم مسكيني مع الأردني يزيد حسنين.
وكان نائب رئيس شؤون المقاتلين ومدير النزالات لرابطة المقاتلين المحترفين جوستافو جوميز أشار إلى أن منافسات الدور نصف النهائي ستشهد مشاركة نخبة من المقاتلين العرب من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن الأداء الذي شهدته النسختان الماضيتان من البطولة كان استثنائياً وأثبت قدرة المقاتلين العرب على المنافسة على أعلى المستويات، موضحا أن النجاح الكبير الذي حققته البطولتان يشجع رابطة المقاتلين المحترفين على توسيع استثماراتها في المنطقة، وإعطاء الفرص لمزيد من المواهب العربية في المستقبل، التزاماً من الرابطة بتطوير هذه المنطقة واكتشاف المزيد من المواهب الشابة التي تمتلك إمكانيات كبيرة على الساحة العالمية.
جوميز بين أن الفوز في دوري المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يعني بالضرورة تأمين مقعد في البطولة العالمية، حيث أن المنافسة على المستوى الدولي ستكون أكثر صعوبة وتحدياً، لافتا إلى أن اللجنة الفنية لرابطة المقاتلين المحترفين ستقوم باختيار المقاتلين الذين سيشاركون في الدوري العالمي بناءً على مستوياتهم وتألقهم وعزيمتهم الواضحة في النزالات السابقة، فالأداء العالي والثبات في المستوى هما العاملان الرئيسيان اللذان سيحددّان المشاركة في البطولات العالمية.
وسيتم بث منافسات دوري المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مباشرة على “إم بي سي أكشن” و”شاهد” وقنوات “إس إس سي”، وعبر قنوات “إي إس بي إن” في الولايات المتحدة و150 دولة مع 20 شريكاً إعلامياً متميزاً للتوزيع وتذاكر دخول الجمهور معروضة للبيع الآن ويمكن حجزها عبر WeBook.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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