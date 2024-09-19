أمانة جدة تُطلق فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ 94

جدة : البلاد

تستعد أمانة جدة غداً، بالاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 94 من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تستمر لعدة أيام في مواقع مختلفة.

وتشمل الفعاليات تزيين الشوارع الرئيسية والميادين بالأعلام الوطنية، ومن أبرز المواقع ممشى اليمامة الذي سيشهد على مدى يومين رسم جدارية وطنية تعكس هوية اليوم الوطني الـ 94، وفي حديقة الأمير ماجد ستقام يومي السبت والأحد عروض فلكلورية شعبية ومسابقات للأطفال، تتضمن مسرحًا للأطفال وهدايا وركن رسم للأطفال، إلى جانب عروض دمى متحركة تسهم في إدخال البهجة على الأطفال وأسرهم، كما سيشهد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي غدًا فعاليات مشابهة تستمر لمدة يومين، ما يسهم في تعزيز الروح الوطنية لدى الحاضرين.

وفي ميدان خادم الحرمين الشريفين “ميدان السارية”، ستنظم الأمانة يوم السبت عروضًا ثلاثية الأبعاد على البوابات، تستمر 3 أيام، وتحتفي باليوم الوطني من خلال عرض مميز يعكس تاريخ المملكة وتطورها، إضافةً إلى ذلك، ستضاء عدد من الميادين بألوان العلم السعودي أبرزها ميدان الكرة الأرضية، وميدان القناديل، وميدان النورس، وميدان الأمير عبدالمجيد، ومبنى الأمانة الرئيسي، وشارع السلام، والكورنيش الأوسط، إلى جانب بوابتي طريق المدينة الغربية والشرقية، وستستمر هذه العروض الضوئية لمدة خمسة أيام، ابتداءً من اليوم الخميس، مصحوبة بعروض على شاشات الطرق الرئيسية التي تعرض شعارات اليوم الوطني ورسائل تهنئة، مما يضفي جوًا احتفاليًا على المدينة ويجذب الزوار والمواطنين للاحتفال بروح اليوم الوطني.

وفي هذا السياق، أوضح مدير عام خدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد عمر السلمي، أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعزيز روح الوطنية والاعتزاز بالمملكة، وتأتي ضمن جهود الأمانة لإشراك جميع أفراد المجتمع في الاحتفال باليوم الوطني، ويتم تقديم تجربة فريدة من نوعها من خلال تزيين المدينة بالعروض والأنشطة التي تعكس هوية وتاريخ المملكة.