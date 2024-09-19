أبها تستضيف منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا

ويستهلّ أخضر تحت 20 عامًا مبارياته في التصفيات بمواجهة شقيقه الفلسطيني يوم 21 سبتمبر الجاري، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية الذي يحتضن مباريات التصفيات، فيما يواجه أفغانستان يوم 25 من الشهر ذاته، ويلتقي مع ماكاو يوم 27 ليختتم مبارياته يوم 29 سبتمبر بمواجهة أستراليا.

من جانبه رحّب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بالمنتخبات المشاركة في تصفيات المجموعة الرابعة، متمنيًا لهم طيب الإقامة في المملكة، ومعربًا عن خالص تمنياته بالتوفيق لمنتخبنا الوطني.