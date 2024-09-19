الرياضة

أبها تستضيف منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      19 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تستضيف مدينة أبها منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا 2025، وذلك خلال الفترة من 21-29 سبتمبر الجاري، بمشاركة منتخبات: أستراليا، فلسطين، أفغانستان، ماكاو، بالإضافة إلى المنتخب السعودي صاحب الضيافة.

ويستهلّ أخضر تحت 20 عامًا مبارياته في التصفيات بمواجهة شقيقه الفلسطيني يوم 21 سبتمبر الجاري، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية الذي يحتضن مباريات التصفيات، فيما يواجه أفغانستان يوم 25 من الشهر ذاته، ويلتقي مع ماكاو يوم 27 ليختتم مبارياته يوم 29 سبتمبر بمواجهة أستراليا.

من جانبه رحّب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بالمنتخبات المشاركة في تصفيات المجموعة الرابعة، متمنيًا لهم طيب الإقامة في المملكة، ومعربًا عن خالص تمنياته بالتوفيق لمنتخبنا الوطني.

وقال “المسحل”: إن استضافة المملكة لمباريات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا تأتي تعزيزًا لنجاحات المملكة في استضافة الفعاليات الرياضية الآسيوية كثمرة للتعاون البنّاء مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بما يخدم كرة القدم في القارة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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