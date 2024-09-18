وسط تغطية إعلامية وحضور جماهيري.. نجوم الملاكمة يتألقون في حفل استقبال “Riyadh Season Card Wembley Edition”

ضمن “أسبوع الملاكمة” لنزال ” Riyadh Season Card Wembley Edition”، أقيم مساء (الثلاثاء) حفل الاستقبال الكبير (Grand Arrival) للملاكمين المشاركين في المواجهات المنتظرة، الذي سيقام في ميدان ليستر بالعاصمة البريطانية لندن.
ووسط تغطية إعلامية مكثفة للحدث وحضور جماهيري كبير، شهد دخول الملاكمين على وقع الموسيقى الخاصة بهم، حيث يأتي ذلك قبل ثلاثة أيام من موعد النزال المرتقب، الذي يقام للمرة الأولى في المملكة المتحدة، والمرة الثانية خارج السعودية، بعد نجاح النزال الأول الذي أقيم في مدينة لوس انجلوس الأميركية.
ويُعتبر هذا الحدث الأكبر من حيث الحضور الجماهيري في تاريخ الملاكمة على أرض ملعب ويمبلي في لندن، حيث تم رفع عدد الحضور إلى 96 ألفاً، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في المملكة المتحدة وأوروبا حيث كان الرقم السابق 94 ألف متفرج، والذي كان قد تحقق في نزال تايسون فيوري ضد ديليان وايت على نفس الملعب في أبريل 2022.
ويتضمن العرض الرئيس لبطاقة موسم الرياض في لندن ستة نزالات بريطانية بالكامل، بالإضافة إلى أداء موسيقي خاص من المغني الأسطوري ليام غالاغر، في أول ظهور له على المسرح منذ الإعلان عن جولة لم شمل فرقة “أوايسيس” في عام 2025.
وإلى جانب مواجهة أنتوني جوشوا ضد دانيال دوبوا على لقب الوزن الثقيل للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، يشمل العرض مواجهة بين أنتوني كاكاسي وجوش وارينغتون على لقب الوزن الخفيف الثقيل للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، ومواجهة بين جوشوا بواتسي وويلي هاتشينسون على لقب الوزن الخفيف الثقيل المؤقت للمنظمة العالمية للملاكمة (WBO).
كما يشهد العرض نزال تايلر ديني ضد حمزة شيراز في وزن الوسط، ومارك تشامبرلين ضد جوش بادلي في وزن الخفيف، بالإضافة إلى مواجهة جوش كيلي ضد إسماعيل ديفيس، الذي حل محل ليام سميث في وزن الوسط الخفيف بعد تعرض الأخير للإصابة.
يذكر أنه يمكن متابعة هذا النزال المرتقب عبر خدمة الدفع مقابل المشاهدة من خلال منصات وقنوات DAZN وSky Sports وTNT Sports.
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