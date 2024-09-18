ورشة عمل للقطاعات الاستثمارية الزراعية المستهدفة.. بحث وسائل الدعم في مجال تعزيز الأمن الغذائي

البلاد ــ الرياض

عقد صندوق التنمية الزراعية ورشة عمل افتراضية بعنوان “القطاعات الاستثمارية الزراعية المستهدفة في المملكة والقارة الآسيوية”، بمشاركة وزارة الاستثمار وصندوق التنمية السعودي، بالإضافة إلى الهيئة العامة للتجارة الخارجية والشركات الأجنبية.

واستعرضت الورشة الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية، وكيفية الاستفادة منها محلياً وخارجياً، حيث سلطت الورشة الضوء على وسائل الدعم المقدمة في مجال تعزيز الأمن الغذائي والاستثمار المستدام في الأعمال الزراعية، إضافة إلى التعريف ببرنامج الصندوق للاستثمار الزراعي الخارجي.

كما تطرقت الورشة إلى تمويل المستثمرين الأجانب، والاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي يقدمها الصندوق، والفرص التمويلية المقدمة من الشركات الأجنبية الآسيوية في مجال الاستثمار الخارجي الزراعي.

واستهدفت الورشة المشاركين الذين يمثلون الشركات الزراعية الآسيوية المسجلة في المملكة، والشركات الزراعية السعودية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في آسيا، والجهات المعنية بتسهيل الاستثمار الزراعي خارجياً ومحلياً، إضافة إلى عدد من المستثمرين والمهتمين بمعرفة خيارات التمويل المتاحة.

يذكر أن برنامج الاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج، هو برنامج تمويلي يقدمه صندوق التنمية الزراعية؛ بهدف الإسهام في الأمن الغذائي للمملكة من خلال تأمين إمدادات السلع الأساسية للمملكة، والإسهام في الاكتفاء الغذائي للمحاصيل الأساسية، وإقامة الشراكات الإستراتيجية، وتحفيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار.

ويستهدف البرنامج أهم المحاصيل الأساسية وهي (الأعلاف الخضراء والذرة والقمح)، في حين تتضمن المحاصيل الثانوية منتجات (السكر، والأرز، وفول الصويا، وزيت الطعام، واللحوم الحمراء، والشعير)، ويشمل التمويل المشاريع الجديدة والتوسعة، ومشاريع الاستحواذ، وتمويل الزراعة التعاقدية خارجياً، وتمويل رأس المال العامل، ويتراوح مبلغ التمويل بين 5 ملايين و100 مليون دولار أميركي ونسب التمويل بين 60 % – 75 % من إجمالي التكاليف الاستثمارية.