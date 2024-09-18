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خادم الحرمين يأمر بترقية (233) عضواً بالنيابة العامة

صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      18 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية 233 عضوًا على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

وأعرب معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد- حفظهما الله- على هذا الدعم المستمر لأعضاء النيابة العامة، مؤكدًا أن هذه الترقيات تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز دور النيابة العامة، ومواصلة تطويرها؛ وفق رؤية المملكة 2030.

ودعا معاليه الله- عز وجل- أن يوفق الأعضاء المترقين في أداء مسؤولياتهم لخدمة الدين والوطن، وأن يحفظ القيادة الحكيمة، ويديم على البلاد نعمة الأمن والازدهار.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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