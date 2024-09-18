جامعة المؤسس: اتفاقية لدعم المشروعات الصناعية الناشئة

البلاد ــ جدة

أبرمت جامعة الملك عبدالعزيز أمس اتفاقية تأسيس مصنع ابتكاري؛ وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج “رافد” لدعم المشروعات الصناعية الناشئة، وفي إطار برنامج احتضان المصانع الابتكارية الناشئة لشركة وادي جدة، الذراع الاستثماري للجامعة، برعاية معالي وزير وزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف.

وتهدف الاتفاقية من خلال تأسيس مصنع ابتكاري، على مساحات مؤجرة من شركة وادي جدة، إلى تنمية البحث والتطوير والابتكار في القطاعات الإستراتيجية، بتقديم خدمات تطوير المنتجات والابتكارات والنماذج الأولية لمخرجات البحث العلمي في الجامعة، وبالربط بين المعامل المركزية والكليات والأقسام ذات العلاقة بالجامعة، لتمكين وتطوير القدرات الوطنية في مجال التصنيع المتقدم.

يذكر أن برنامج “رافد” يهدف إلى تعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، بتأسيس مصانع ابتكارية منتجة في الجامعات والكليات التقنية بالمملكة، لتسريع وتيرة الابتكار والتصنيع في القطاعات الصناعية المستهدفة ضمن الإستراتيجية الوطنية الصناعية.