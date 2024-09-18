الإيطالي بيولي يقود النصر خلفًا لكاسترو حتى 2026

البلاد- جدة
نجحت إدارة نادي النصر، في التوصل إلى اتفاق مع الإيطالي المخضرم ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، لتولي زمام الأمور الفنية للفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين، خلفًا للبرتغالي المقال لويس كاسترو، وذلك في بداية حقبة جديدة لأصفر الرياض.
وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المختص في انتقالات اللاعبين والمدربين، أن النصر اتفق مع ستيفانو بيولي؛ من أجل تولي تدريب النصر لمدة موسمين مع أفضلية التمديد لموسم إضافي، وينتظر وصوله إلى الرياض خلال ساعات.
ولفت رومانو، عبر الحساب الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «إكس»، أمس الثلاثاء، إلى أن النصر اتفق مع بيولي على كافة بنود التعاقد، بعدما وافق المدير الإيطالي على الوجهة الجديدة، وبات جاهزًا لشد الرحال إلى السعودية والاتفاق قيد الإنجاز.
ويتأهب النصر لبداية عصر جديد تحت قيادة الإيطالي بيولي، الذي توج ببطولة الدوري الإيطالي مع نادي ميلان لأول مرة بعد غياب دام 10 قرابة سنوات، حيث تعتقد إدارة العالمي أن عراب الروسونيري؛ يمثل الخيار الأمثل لمشروع النصر، بعد بداية مهتزة تحت إمرة البرتغالي لويس كاسترو.
بيولي، البالغ من العمر 58 عامًا، سبق له تدريب العديد من الأندية أبرزها ميلان ولاتسيو والإنتر وباليرمو، في تجربة بلغت ذروتها في سان سيرو، حيث قاد الروسونيري في 240 مباراة، فاز في 132 مباراة، وتعادل في 56 وخسر 52، وتوج بلقب السكوديتو.
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