برامج وأنشطة ثقافية وتراثية وترفيهية.. اكتمال الاستعدادات لانطلاق جادة الإبل 2024

البلاد- الطائف

أكملت اللجنة المنظمة لجادة الإبل بالطائف جميع استعدادتها، من خلال توفير العديد من البرامج والأنشطة الثقافية والتراثية والترفيهية والرياضية، التي تستهدف من خلالها مختلف توجهات واهتمامات شرائح المجتمع المتنوعة، وتعكس حجم العمل المميز الذي يبذله نادي الإبل للظهور بالشكل المكتمل، الذي يواكب القيمة الكبيرة لهذا الموروث؛ تاريخيًا واقتصاديًا، ومساعدة رواد الأعمال في إيجاد فرص استثمارية متنوعة.

وفي مسيرة اختلفت فيها الأماكن وعقارب التوقيت، وتأصلت من خلالها جذور هوية الموروث التراثي بطابع ثقافي اقتصادي امتدت عبر نسخ مميزة، ليعلن نادي الإبل استمرار تلك المسيرة بعد اعتماد رئيس مجلس إدارته فهد بن فلاح بن حثلين انطلاق موعد جديد لجادة الإبل للعام 2024 في عروس المصائف” الطائف” غدًا الخميس، وعلى مدى 12 يومًا، حاملًا في طياته العديد من الأشواط والمنافسات الحامية في فئات وألوان متنوعة من مشاركات الإبل، التي أصدرها النادي؛ وفق آلية معينة ومنظمة لاكتمال جمال وتفرد الجادة في نسخها السابقة والحالية، وذلك ضمن برامج وخطط تعم شريحة مجتمعية كثيفة، وتحدث حراكًا اقتصاديًا واسعًا، تعزز خلاله حركة البيع والشراء، وترفع القيمة التسويقية للإبل في المملكة.

يذكر أن جادة الإبل بالطائف، ستضم عددًا من كبار ملاك الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ للعمل في لجنة التحكيم النهائي للجادة، في لون المغاتير والمجاهيم بالجادة، التي تُعد الخطوة الأولى من نوعها في مجال التحكيم بمهرجانات الإبل، دعمًا للملّاك المشاركين بالجادة، وللاستفادة من خبرتهم في تقييم جمال الإبل.