الأولى

السعودية مركز عالمي للخدمات اللوجستية

صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      18 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

تنطلق اليوم الأربعاء النسخة الخامسة من المؤتمر السعودي البحري اللوجستي 2024، في مركز معارض الظهران” إكسبو”، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر.

يشارك في الفعاليات على مدى يومين، أكثر من 10 آلاف مشارك، و60 متحدثًا وشخصية رائدة، حيث يشكل المؤتمر فرصةً سانحة لاكتساب أهم المعارف والتجارب العالمية والرؤى القيمة، التي تسهم في عقد الشراكات الاستثمارية والإستراتيجية، واستكشاف سبل جديدة ومقومات داعمة للنمو والتطور في النقل البحري والخدمات اللوجستية على المستويات المحلية والإقليمية؛ بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للقطاع، ورؤية المملكة 2030 لتصبح مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية تلتقيه القارات الثلاث، وأهم ممرات الملاحة البحرية الدولية. كما يسلط المؤتمر الضوء على الفرص الحالية والتطورات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *