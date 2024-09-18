السعودية مركز عالمي للخدمات اللوجستية

البلاد – الرياض

تنطلق اليوم الأربعاء النسخة الخامسة من المؤتمر السعودي البحري اللوجستي 2024، في مركز معارض الظهران” إكسبو”، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر.

يشارك في الفعاليات على مدى يومين، أكثر من 10 آلاف مشارك، و60 متحدثًا وشخصية رائدة، حيث يشكل المؤتمر فرصةً سانحة لاكتساب أهم المعارف والتجارب العالمية والرؤى القيمة، التي تسهم في عقد الشراكات الاستثمارية والإستراتيجية، واستكشاف سبل جديدة ومقومات داعمة للنمو والتطور في النقل البحري والخدمات اللوجستية على المستويات المحلية والإقليمية؛ بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للقطاع، ورؤية المملكة 2030 لتصبح مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية تلتقيه القارات الثلاث، وأهم ممرات الملاحة البحرية الدولية. كما يسلط المؤتمر الضوء على الفرص الحالية والتطورات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.