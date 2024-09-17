منشآت .. تنظم فعاليات أسبوع روّاد الصناعة والتعدين

البلاد ــ جدة

انطلقت يوم أمس، فعاليات ” أسبوع روّاد الصناعة والتعدين “، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية, ويستمر حتى 19 من سبتمر الحالي، بمركز دعم المنشآت بجدة.

ويهدف “أسبوع روّاد الصناعة والتعدين”, الذي يتضمن تقديم فعاليات، ولقاءات، وجلسات حوارية في عالم الصناعة والتعدين، إلى رفع جذب أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الصناعية والتعدينية.

ويستضيف مركز دعم المنشآت بجدة خلال الأسبوع، طاولات العرض المقدمة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والأكاديمية الوطنية للصناعة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وبنك التصدير والاستيراد السعودي – والمركز الوطني للتنمية الصناعية ” ندلب ” ، وذلك لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشركات المحلية في مواكبة التغيير الصناعي، وتوعية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمحتوى المحلي، والتعريف بالخدمات والحوافز المقدمة في القطاع الصناعي، والفرص والممكنات في قطاع التعدين، إلى جانب مناقشة دور المرأة في مستقبل صناعة المعادن، والأحجار الكريمة ، وصناعة المجوهرات.