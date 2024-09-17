الرياضة غدًا.. انطلاق منافسات دوري قولدن سنت للبلياردو للسيدات في حائل

الدمام-البلاد

تحتضن مدينة حائل يوم غدًا الاربعاء التجمع الأول من “دوري قولدن سنت للبلياردو للسيدات” في موسمه الثالث على صالة المضرب الذهبي بمدينة حائل على مدى يومين الاربعاء والخميس. وتشارك في هذه الجولة 56 لاعبة يمثلن 9 أندية هي :” الشباب ، الحريق ،الشرق ،الشعلة ، الوطني ،الانتصار ، قفار ،الطائي ،الحائط”. ويقام الدوري في هذا الموسم على مدى أربعة تجمعات؛ حيث يقام التجمع الثاني في شهر نوفمبر بمدينة تبوك، ويقام التجمع الثالث في شهر ديسمبر بمدينة جدة، ويقام التجمع الرابع والأخير بداية شهر فبراير القادم بمدينة الرياض. وهذا هو الموسم الثالث لدوري قولدن سنت بعد اطلاقه الموسم قبل الماضي وحقق نادي الوطني البطولة في الموسمين الماضيين، وقد نجح الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر في إيجاد راع لدوري السيدات بعد أن وقع مع شركة “قولدن سنت” كراع رسمي وتم إطلاق مسمى “قولدن سنت” على دوري السيدات.