طريقة عمل ورق العنب باللحمة المفرومة ودبس الرمان والليمون

ورق العنب من أشهر أطباق المقبلات التي يعشقها الكثيرين

المقادير اللازمة

نصف كيلو ورق عنب منظف ومسلوق في ماء وليمون

ربع كيلو لحم مفروم

ربع كيلو أرز مصري مغسول ومصفي

3 حبة طماطم مقطعين

كزبرة وبقدونس وشبت مفرومين ناعم

3 حبة بصل مفروم ناعم

عصير كوب ليمون

نصف كوب دبس الرمان

نصف كوب زيت ويمكن إستخدام زيت الزيتون

ملعقة كبيرة كمون، كزبرة، بهارات، نعناع مجففين

ملعقة كبيرة صلصة الطماطم المركزة

كوبين ماء

طريقة العمل

في وعاء يقلب اللحم، الأرز، جميع الخضروات المفرومة، الطماطم، البصل، التوابل، الزيت

يحشي ورق العنب كل حبة بالخليط وترص في قدر بها شرائح الطماطم او البصل

في وعاء يقلب الدبس وعصير الليمون والماء والصلصة

يصب الخليط اعلي ورق العنب

نضع له طبق اعلي ورق العنب

ثم يغطي القدر ويرفع علي النار حتي يتشرب الماء

ينقل علي نار هائة ساعة

ثم يرفع عن النار ويقدم مع الرمان وصلصة الزبادي بالنعناع وزيت الزيتون او بحسب الرغبة