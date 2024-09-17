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طريقة عمل ورق العنب باللحمة المفرومة ودبس الرمان والليمون

نيفين عباسaccess_time14 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      17 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

ورق العنب من أشهر أطباق المقبلات التي يعشقها الكثيرين

المقادير اللازمة

نصف كيلو ورق عنب منظف ومسلوق في ماء وليمون
ربع كيلو لحم مفروم
ربع كيلو أرز مصري مغسول ومصفي
3 حبة طماطم مقطعين
كزبرة وبقدونس وشبت مفرومين ناعم
3 حبة بصل مفروم ناعم
عصير كوب ليمون
نصف كوب دبس الرمان
نصف كوب زيت ويمكن إستخدام زيت الزيتون
ملعقة كبيرة كمون، كزبرة، بهارات، نعناع مجففين
ملعقة كبيرة صلصة الطماطم المركزة
كوبين ماء

طريقة العمل

في وعاء يقلب اللحم، الأرز، جميع الخضروات المفرومة، الطماطم، البصل، التوابل، الزيت
يحشي ورق العنب كل حبة بالخليط وترص في قدر بها شرائح الطماطم او البصل
في وعاء يقلب الدبس وعصير الليمون والماء والصلصة
يصب الخليط اعلي ورق العنب
نضع له طبق اعلي ورق العنب
ثم يغطي القدر ويرفع علي النار حتي يتشرب الماء
ينقل علي نار هائة ساعة
ثم يرفع عن النار ويقدم مع الرمان وصلصة الزبادي بالنعناع وزيت الزيتون او بحسب الرغبة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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