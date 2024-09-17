طريقة عمل مقلوبة اللحم المفروم بالخضروات

وصفة المقلوبة هي طبق شهير للغاية يقدم بعدة طرق

المقادير اللازمة

للحم

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة كبيرة مفرومة

ملح وفلفل إسود

ملعقة صغيرة بهارات لحم

سمن

للمقلوبة

كيلو أرز بسمتي مغسول ومصفي

ملعقة صغيرة بهارات لحم

مكعبين مرق لحم

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة كزبرة جافة وكمون

بصل مقطع دوائر

طماطم مقطعة دوائر

زهرة مسلوقة ومقطعة قطع صغيرة

بطاطس مقشرة ومقطعة دوائر

فلفل رومي أخضر مقطع نصفين كمية حسب الرغبة

جزر مقطع دوائر

بذنجان مقطع دوائر ومرشوش بقليل من الملح

ماء

زيت للقلي

طريقة العمل

تحضير الخضروات

يسخن الزيت علي النار

يغسل الباذنجان ويصفي من أي ماء

في الزيت يقلي البطاطس حتي تصبح ذهبية

ثم نقلي الباذنجان حتي يتحمر

ثم نقلي الزهرة المسلوقة حتي تصبح ذهبية

ثم الفلفل الرومي حت يذبل

ثم نقوم بقلي البصل حت يصبح بني فاتح

وأخيراً نقوم بقلي الجزر حتي يتكرمل

تحضير اللحم

في قدر نضع قليل من السمن

ثم يشوح البصل المفروم مع السمن حتي يذبل

يضاف له اللحم والملح والفلفل والبهارات

نستمر بالتحريك حتي ينضج اللحم

نحضر قدر غير لاصق مدهون سمن حيواني

نضع به طبقة من البصل

ثم الطماطم

ثم البطاطس

ثم الباذنجان

ثم الزهرة

ثم الجزر

ثم الفلفل الرومي

ترص طبقة من اللحم اعلي الخضروات

في قدر آخر يغلي الماء مع مكعبات مرق اللحم وجميع التوابل والقرفة

يوضع الارز اعلي اللحم

ثم يغطي بالمرقة

يرفع علي النار حتي تغلي المكونات ويتشرب الارز المرقة

ينقل علي نار هادئة وهو مغطي ويترك حتي تمام النضج

ترفع من علي النار

ثم تقلب في طبق التقديم مع الحرص لأنها ساخنة

تزين بمكسرات وبقدونس مفرومين او بحسب الرغبة وتقدم