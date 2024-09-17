المرأه صحة و عافية

طريقة عمل مقلوبة اللحم المفروم بالخضروات

نيفين عباسaccess_time14 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      17 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة المقلوبة هي طبق شهير للغاية يقدم بعدة طرق

المقادير اللازمة

للحم
نصف كيلو لحم مفروم
بصلة كبيرة مفرومة
ملح وفلفل إسود
ملعقة صغيرة بهارات لحم
سمن

للمقلوبة
كيلو أرز بسمتي مغسول ومصفي
ملعقة صغيرة بهارات لحم
مكعبين مرق لحم
ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
ملح وفلفل
ملعقة صغيرة كزبرة جافة وكمون
بصل مقطع دوائر
طماطم مقطعة دوائر
زهرة مسلوقة ومقطعة قطع صغيرة
بطاطس مقشرة ومقطعة دوائر
فلفل رومي أخضر مقطع نصفين كمية حسب الرغبة
جزر مقطع دوائر
بذنجان مقطع دوائر ومرشوش بقليل من الملح
ماء
زيت للقلي

طريقة العمل

تحضير الخضروات
يسخن الزيت علي النار
يغسل الباذنجان ويصفي من أي ماء
في الزيت يقلي البطاطس حتي تصبح ذهبية
ثم نقلي الباذنجان حتي يتحمر
ثم نقلي الزهرة المسلوقة حتي تصبح ذهبية
ثم الفلفل الرومي حت يذبل
ثم نقوم بقلي البصل حت يصبح بني فاتح
وأخيراً نقوم بقلي الجزر حتي يتكرمل

تحضير اللحم
في قدر نضع قليل من السمن
ثم يشوح البصل المفروم مع السمن حتي يذبل
يضاف له اللحم والملح والفلفل والبهارات
نستمر بالتحريك حتي ينضج اللحم
نحضر قدر غير لاصق مدهون سمن حيواني
نضع به طبقة من البصل
ثم الطماطم
ثم البطاطس
ثم الباذنجان
ثم الزهرة
ثم الجزر
ثم الفلفل الرومي
ترص طبقة من اللحم اعلي الخضروات
في قدر آخر يغلي الماء مع مكعبات مرق اللحم وجميع التوابل والقرفة
يوضع الارز اعلي اللحم
ثم يغطي بالمرقة
يرفع علي النار حتي تغلي المكونات ويتشرب الارز المرقة
ينقل علي نار هادئة وهو مغطي ويترك حتي تمام النضج
ترفع من علي النار
ثم تقلب في طبق التقديم مع الحرص لأنها ساخنة
تزين بمكسرات وبقدونس مفرومين او بحسب الرغبة وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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