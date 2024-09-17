شاهد| الهلال يعبر الريان القطري بثلاثية في نخبة آسيا

محمود العوضي- جدة
تخطى فريق الهلال مستضيفه الريان القطري (3-1) ضمن الجولة الأولى من منافسات مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد أحمد بن علي المونديالي في قطر.
سجل للهلال، الصربي سيرجي سافيتش من رأسية رفعها له البرازيلي مالكوم في الدقيقة 15، والبرتغالي جواو كانسيلو بعد تسديدة جانبية قوية في الدقيقة 42، ثم أضاف البرازيلي ماركوس ليوناردو الهدف الثالث في الدقيقة 44.
في حين وقع على هدف الريان، البرازيلي روجر غيديس بعد متابعة تمريرة عرضية حاسمة من أشرف بن شرقي.
وفي الدقيقة 71 تصدى حارس الريان، البرازيلي باولو فيكتور لركلة جزاء نفذها ألكساندر ميتروفيتش.
سيرجيو سافيتش يفتتح التسجيل للهلال#دوري_أبطال_اسيا #الهلال_الريان pic.twitter.com/i3wwLWKCHq
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 17, 2024
جواو كانسيلو يضيف الهدف الثاني للهلال في شباك الريان#دوري_أبطال_اسيا #الهلال_الريان pic.twitter.com/L7F8u4Hg6x
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 17, 2024
ماركوس ليوناردو يضيف الهدف الثالث للهلال في شباك الريان#دوري_أبطال_اسيا #الهلال_الريان pic.twitter.com/IM1MCNXbAj
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 17, 2024
روجر غيديس يسجل الهدف الأول للريان في شباك الهلال#دوري_أبطال_اسيا #الهلال_الريان pic.twitter.com/5tmYe2qLHs
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 17, 2024