الرياضة

شاهد| الهلال يعبر الريان القطري بثلاثية في نخبة آسيا

صحيفة البلادaccess_time14 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      17 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تخطى فريق الهلال مستضيفه الريان القطري (3-1) ضمن الجولة الأولى من منافسات مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد أحمد بن علي المونديالي في قطر.

سجل للهلال، الصربي سيرجي سافيتش من رأسية رفعها له البرازيلي مالكوم في الدقيقة 15، والبرتغالي جواو كانسيلو بعد تسديدة جانبية قوية في الدقيقة 42، ثم أضاف البرازيلي ماركوس ليوناردو الهدف الثالث في الدقيقة 44.

في حين وقع على هدف الريان، البرازيلي روجر غيديس بعد متابعة تمريرة عرضية حاسمة من أشرف بن شرقي.

وفي الدقيقة 71 تصدى حارس الريان، البرازيلي باولو فيكتور لركلة جزاء نفذها ألكساندر ميتروفيتش.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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