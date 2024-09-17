سمو ولي العهد ورئيس الوزراء المصري يستعرضان سبل تعزيز التعاون

الرياض- واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض أمس، دولة السيد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.

وفي بداية اللقاء، رحب سمو ولي العهد، بدولة رئيس الوزراء المصري في زيارته الحالية للمملكة، وقد نقل دولته تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، كما حمله سموه نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسموه لفخامته.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره؛ بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعيد، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح الحصيني.

فيما حضر من الجانب المصري، معالي وزير المالية السيد أحمد كجوك، ومعالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، والمساعد أول لرئيس الوزراء المهندسة راندة المنشاوي، وأمين عام مجلس الوزراء السيد أسامة سعد، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق، وعدد من المسؤولين.