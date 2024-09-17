تحت شعار» بين الثرى والثريا».. انطلاق احتفال«نور الرياض 2024» في نوفمبر

البلاد – الرياض

تنطلق النسخة الرابعة من” احتفال نور الرياض 2024″، خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2024م، في مراكز مختلفة في مدينة الرياض، تحت شعار” بين الثرى والثريا”، وتشمل أكثر من 60 عملًا فنيًا لنخبة من الفنانين السعوديين والعالميين؛ منها تنظيم مجموعة من ورش العمل، والندوات وحلقات النقاش الفنية، وبرنامج للشراكات المجتمعية.

ويُعد” احتفال نور الرياض 2024″ الذي يستمر 17 يومًا، أحد مشاريع برنامج “الرياض آرت” ضمن “مشاريع الرياض الأربعة الكبرى”، التي أطلقت في 19 مارس 2019م؛ بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح، يمزج بين الأصالة والمعاصرة، بما ينسجم مع أهداف برامج” رؤية المملكة 2030″ في تعزيز الفنون بين سكان وزوار مدينة الرياض.

وأكد صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج “الرياض آرت”، أن احتفال” نور الرياض”، يعد بمثابة منصة إبداعية سنوية تجمع كبار الفنانين بأبرز المواهب المبدعة الوطنية والعالمية في أعمال فنون الضوء من داخل المملكة، ومن مختلف أنحاء العالم، لتقديم أعمال فنية ملهمة، تدعم الحركة الفنية والإبداعية في مدينة الرياض، وتُسهم في تعزيز موقع المدينة على خارطة المشهد الفني العالمي، وترفع مستوى جودة حياة سكانها وزوّارها.

وسيقام” احتفال “نور الرياض 2024″، تحت إشراف نخبة من القيّمين الفنّيين المحليين والعالميين، الذين كانت لهم مشاركات متعددة في مجموعة من أكبر الاحتفالات والمعارض الفنية حول العالم، وهم القيّم الفني العالمي الدكتور ألفريدو كراميروتي، والقيّم الفني السعودي الدكتورة عفت عبدالله فدعق، وسيشهد احتفال هذا العام تقديم عروض فنية وإبداعية ضوئية متنوعة، تضيء سماء الرياض، وتصنع بيئة إبداعية مشوّقة للمهتمين بالفنون والثقافة من مختلف فئات المجتمع.