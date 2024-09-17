انطلاق اللقاء الأول للملاكمين ضمن أسبوع الملاكمة لنزال “Riyadh Season Card Wembley Edition”

الرياض- البلاد
وسط حضور إعلامي واسع، انطلقت مساء أمس أولى اللقاءات وجهاً لوجه ضمن” أسبوع الملاكمة” لنزال ” Riyadh Season Card Wembley Edition” المرتقب، التي تقام في العاصمة البريطانية لندن.
فعلى بعد أربعة أيام من النزال الكبير جرت المواجهة اليوم بين بطلي الوزن الثقيل أنتوني جوشوا، ودانييل دوبوا. حيث سيكون هذا اليوم الأول من سلسلة أحداث مثيرة تسبق النزال الكبير؛ إذ يلتقي الملاكمون وجهاً لوجه لأول مرة، ما يرفع مستوى الحماس بين الجمهور.
وعلى هامش النزال الذي يقام للمرة الأولى في المملكة المتحدة، والمرة الثانية خارج السعودية، بعد نجاح النزال الأول الذي أقيم في مدينة لوس انجلوس الأميركية، جرت مواجهة وجهاً لوجه بين أنتوني كاكاسي وجوش وارينغتون؛ حيث سيخوضان مواجهة منتظره على لقب الوزن الخفيف الثقيل للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، وتواجه جوشوا بواتسي وويلي هاتشينسون قبيل نزالهما على لقب الوزن الخفيف الثقيل المؤقت للمنظمة العالمية للملاكمة (WBO).
كما شهدت المواجهات وقوف تايلر ديني أمام حمزة شيراز، ومارك تشامبرلين ضد جوش بادلي، بالإضافة إلى مواجهة جوش كيلي ضد إسماعيل ديفيس، الذي حل محل ليام سميث بعد تعرض الأخير للإصابة.