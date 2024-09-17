النصر يعلن إقالة مدربه كاسترو

أعلنت إدارة نادي النصر، مساء اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، بشكل رسمي، بعد النتائج المخيبة التى حققها الفريق فى مطلع الموسم الحالى 2024-2025.
ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”:”قررت شركة نادي النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد لويس كاستـرو، مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنين له التوفيق”.
وكان النصر قد تعادل مع الشرطة العراقي إيجابيًا بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، بملعب المدينة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمجموعة الغرب بـ دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الجاري 2024-2025.
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