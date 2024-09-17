“الرياض” تحتضن الورشة السابعة لمشروع توثيق كرة القدم السعودية

مندوب الهلال: لم نعترض ولكن نحتاج توضيحًا أكثر
مندوب النصر: العمر ليس مقياسًا للعمل في فريق التوثيق
الرياض – محمد الجليحي
تعتبر قضية توثيق البطولات السعودية من أكثر القضايا جدلاً بين الأندية الرياضية والجماهير، حيث مرت هذه العملية بعدد من المحاولات لتوثيق البطولات لأكثر من مرة، كان آخرها لجنة توثيق البطولات، التي ترأسها تركي الخليوي، وتم إلغاء نتائجها بناء على ما أعلنته هيئة الرياضة سابقاً.
وقد بدأ الاتحاد السعودي مرحلة جديدة لكتابة وحفظ تاريخه الرياضي لكرة القدم وتوثيق بطولاته لمسايرة التطور الكبير في الرياضة السعودية، وإظهار كنزنا وإرثنا التاريخي الذي يمتد إلى عشرينيات القرن الماضي.
وقد أُعلن عن مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية في يناير 2023 وحدد موعداً لإعلان نتائجه في شهر مارس 2025، ويتكون هذا الفريق من أعضاء من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” وخبراء متخصصين في مجال التاريخ الرياضي ومندوبي الأندية، وكل شخص يرى الفريق أنه سيقدم معلومة مؤكدة تساهم في اكتمال المشروع.
ولتسليط الضوء أكثر على سير عمل هذا الفريق التقت” البلاد” بعد نهاية الاجتماع السابع للفريق بمندوب الهلال في الفريق سلمان العنقري، فقال: هذا الاجتماع الدوري السابع بين أعضاء الفريق وممثلي الأندية، بحثنا فيه ما تم إنجازه حتى الآن؛ حيث استعرضنا في 30 مايو الماضي الاجتماع الخامس، الذي خصص للبطولات في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه- وفي الاجتماع السادس استعرضنا البطولات في عهد الملك سعود- رحمه الله- وفي هذا الاجتماع السابع تم استعراض البطولات في عهد الملك فيصل والملك خالد- رحمهما الله. وستستمر سلسلة الاجتماعات حتى يتم الانتهاء من كل البطولات، وبعدها سيتم استعراض المعايير وإعلان النتائج في مارس 2025.
وحول اعتراض مندوب الهلال على المعايير، التي تم ذكرها في الاجتماع السادس، قال العنقري: لم يكن هناك اعتراض على المعايير، بل كان استفسارًا على ما ورد في العرض، وبعد توضيح الصورة عن المعلومات الواردة زالت الإشكالية.
وأشار العنقري إلى أن هذا الاجتماع يعتبر الأكثر أهمية؛ حيث تم حصر بطولات المناطق والبطولات الأخرى حتى عهد الملك خالد، وأوضح العنقري أن فترة عهد الملك فيصل كان الحديث الأبرز فيها عن البطولات، ونحن نعمل مع الفريق بشكل احترافي بوجود اللوائح والمعايير، وبإذن الله، تكون النتائج متوافقة مع الجهد المبذول من الجميع.
كما التقت” البلاد” بمندوب نادي النصر سعيد أبوداهش، الذي يحضر لأول مرة كمندوب للنصر، بعد أن غاب مندوب النادي خلال الفترة الماضية عن اجتماعات فريق التوثيق.
وقال أبوداهش عن أول اجتماع يحضره كمندوب: إن العمل مستمر، وهذه الورشة السابعة في مشروع توثيق كرة القدم السعودية؛ هذا المشروع الكبير الذي يرعاه الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي أود أن أشكره على مجهوداته خلال الفترة الماضية مع الخبراء الدوليين أو أعضاء الفريق، بوجود الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم والأمين العام المساعد، ونحن نعمل كفريق ومتواجدون كشركاء ومكملون لهم ولعملهم، واجتماعاتنا مستمرة معهم، وتحتاج للكثير من الوقت والجهد، وأتمنى أن تكون النتائج مرضية للجميع.
وعن غياب ممثل النادي في الفترة السابقة، قال: صحيح كان هناك غياب عن ثلاثة اجتماعات، كانت بسبب ظروف معينة، لكن نادي النصر متواجد بالتواصل مع أمانة الاتحاد والزملاء وحريصون على التواصل أولًا بأول، ونحن- بإذن الله- مكملون مع بقية الأندية، ومع هذا المشروع الذي يوثق تاريخًا كبيرًا بدءًا من عهد المؤسس الملك عبد العزيز- رحمه الله- حتى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه.
وحول أبرز ما تم التطرق له في الاجتماع السابع قال: لا زالت الورش قائمة والعمل مستمر حتى ننتهي بشكل كامل مع أعضاء الفريق.
وعن خبرته في مجال التاريخ الرياضي والتوثيق والتساؤلات المطروحة حول من يمثل الأندية في مشروع تاريخي كبير بمثل هذا المشروع، قال أبوداهش: إن المسألة ليست فقط خبرة، ولكن لو نظرنا للزملاء وممثلي الأندية وأعمارهم لوجدنا أنها ليست مقياسًا للعمل، فالعمر ليس إلا رقمًا؛ لأن علم التوثيق يعتمد على أسس علمية، ووجود المعلومة فمن غير المعقول أن من يتحصل على شهادة الدكتوراه، لا نطلق عليه لقب دكتور لمجرد أن عمره صغير. متمنيًا في ختام اللقاء التوفيق للفريق، وأن نخرج بعمل يوازي تاريخ كرة القدم السعودية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م