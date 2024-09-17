الأمير عبد العزيز بن سعود يتابع سير العمل في مركز الدعم الفني لحرس الحدود

الرياض – واس

تابع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية أمس، سير العمل في مركز الدعم الفني لحرس الحدود بمدينة الرياض.

واطلع سموه خلال الزيارة، على أنظمة دعم ومراقبة عمليات حرس الحدود، التي تضم نظم إدارة ومتابعة البلاغات المتعلقة بأنظمة وتطبيقات حرس الحدود، ونظام إدارة البنية التحتية، ونظام إدارة ومتابعة بلاغات الأجهزة السلكية واللاسلكية والاتصال الفضائي، ونظام أمن الاتصال والتشفير، إلى جانب الاطلاع على الأنظمة الأمنية المختلفة، والخدمات التي يوفرها المركز وكيفية إدارة بلاغاتها ومعالجتها، أو تصعيدها لضمان أمن الحدود وفق أعلى المعايير.



كما اطلع الأمير عبد العزيز بن سعود، على نظام التعرف الآلي للسفن المستخدم في تحديد وتتبع مواقع السفن داخل المياه الإقليمية، وإنجازات حرس الحدود في مجالات التطوير الإستراتيجي والتشغيلي، وحوكمة الإجراءات، وتطوير آليات العمل، والتحول الرقمي، والتواصل الفعال، وتمكين الكفاءات.

رافق سموه خلال الزيارة، صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان.