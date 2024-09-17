المحليات

إطلاق مبادرة تمكين لدعم المواهب الوطنية التقنية في الشركات الريادية

صحيفة البلادaccess_time14 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      17 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP) مبادرة “تمكين” لدعم الكوادر التقنية السعودية في الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

 وتهدف المبادرة إلى تشجيع الشركات التقنية على توظيف الكفاءات السعودية ودعم استمراريتهم في العمل من خلال حزمة من الحوافز.

 ودعا البرنامج الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع التقني إلى التسجيل للاستفادة من هذه الحوافز عبر الموقع الإلكتروني: https://ntdp.gov.sa/ar/initiative/talent-retention.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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