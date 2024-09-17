إطلاق مبادرة تمكين لدعم المواهب الوطنية التقنية في الشركات الريادية

الرياض : البلاد

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP) مبادرة “تمكين” لدعم الكوادر التقنية السعودية في الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع الشركات التقنية على توظيف الكفاءات السعودية ودعم استمراريتهم في العمل من خلال حزمة من الحوافز.

ودعا البرنامج الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع التقني إلى التسجيل للاستفادة من هذه الحوافز عبر الموقع الإلكتروني: https://ntdp.gov.sa/ar/initiative/talent-retention.