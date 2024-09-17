المحليات

أمانة جدة تلزم بتسجيل الشاحنات في منصة ” مدينتي ” لدخول المدن الصناعية

صحيفة البلادaccess_time14 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      17 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، عن إلزامية تسجيل الشاحنات في منصة “مدينتي” وتوثيق التعاقد إلكترونيًا، وعدم السماح بدخول الشاحنات غير المسجلة إلى المدن الصناعية.

 وأوضحت الأمانة ، أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين المشهد الحضري والحد من التشوه البصري بالتعاون مع الجهات المعنية، فيما تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأمانة للمحافظة على المرافق العامة، والحد من الرمي العشوائي للنفايات، بجانب تعزيز جودة الحياة وتحسين البيئة الحضرية، بما ينعكس إيجابًا على سكان المدينة وزائريها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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