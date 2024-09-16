نائب أمير مكة المكرمة يشهد إطلاق وحدة المتابعة التنموية

البلاد – جدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة في جدة أمس، حفل إطلاق وحدة المتابعة التنموية بالمنطقة، التي تُعنى بمتابعة المشاريع الرأسمالية والتنموية، وتسريع إنجازها وتقديم خدماتها للمواطنين، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق العوجان، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واطّلع الأمير سعود بن مشعل، خلال الحفل على عرض تعريفي عن مكتب إدارة المشاريع بهيئة تطوير المنطقة، تضمّن المهام الموكلة للمكتب، كما شهد سموه توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وهيئة تطوير المنطقة؛ تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل والمشترك بين الطرفين، وتحقيق كفاءة الإنفاق، وتحديد إطار التعاون والأدوار والمسؤوليات بينهما لخدمة المصالح والأهداف المشتركة؛ لما فيه تحقيق المصلحة العامة.