المحليات

نائب أمير مكة المكرمة يشهد إطلاق وحدة المتابعة التنموية

صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      16 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة في جدة أمس، حفل إطلاق وحدة المتابعة التنموية بالمنطقة، التي تُعنى بمتابعة المشاريع الرأسمالية والتنموية، وتسريع إنجازها وتقديم خدماتها للمواطنين، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق العوجان، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واطّلع الأمير سعود بن مشعل، خلال الحفل على عرض تعريفي عن مكتب إدارة المشاريع بهيئة تطوير المنطقة، تضمّن المهام الموكلة للمكتب، كما شهد سموه توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وهيئة تطوير المنطقة؛ تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل والمشترك بين الطرفين، وتحقيق كفاءة الإنفاق، وتحديد إطار التعاون والأدوار والمسؤوليات بينهما لخدمة المصالح والأهداف المشتركة؛ لما فيه تحقيق المصلحة العامة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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