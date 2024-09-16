الإقتصاد

معرض لرواد الأعمال في جدة

صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      16 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ جدة

أقامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة” منشآت”، بالتعاون مع وزارة التعليم، معرض سوق رواد الأعمال في جدة، الذي يعد أحد برامج مبادرة ‎رائد أعمال المستقبل.

يحتضن المعرض 30 ركنًا للطلاب والطالبات أصحاب المشاريع لعرض منتجاتهم وخدماتهم؛ بهدف ممارسة مهارات البيع والتفاوض وتطويرها على أرض الواقع لطلاب المراحل (الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية).

ويُمكن المعرض رواد أعمال المستقبل من طلاب وطالبات وزارة التعليم من تحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع مبتكرة وواعدة، والاستفادة من السوق في احتساب التكلفة وتسعير المنتجات، وممارسة مسارات خدمة العملاء، والتمكن من دراسة السوق وتحديد احتياج العملاء، وتعلم كيفية تطوير المنتجات والخدمات.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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