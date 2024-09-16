معرض لرواد الأعمال في جدة

البلاد ــ جدة

أقامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة” منشآت”، بالتعاون مع وزارة التعليم، معرض سوق رواد الأعمال في جدة، الذي يعد أحد برامج مبادرة ‎رائد أعمال المستقبل.

يحتضن المعرض 30 ركنًا للطلاب والطالبات أصحاب المشاريع لعرض منتجاتهم وخدماتهم؛ بهدف ممارسة مهارات البيع والتفاوض وتطويرها على أرض الواقع لطلاب المراحل (الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية).

ويُمكن المعرض رواد أعمال المستقبل من طلاب وطالبات وزارة التعليم من تحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع مبتكرة وواعدة، والاستفادة من السوق في احتساب التكلفة وتسعير المنتجات، وممارسة مسارات خدمة العملاء، والتمكن من دراسة السوق وتحديد احتياج العملاء، وتعلم كيفية تطوير المنتجات والخدمات.