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مذكرة تفاهم بين” تراحم القصيم” وجمعيات البر الخيرية بالمنطقة

صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      16 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

بريدة – البلاد

أبرمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم (تراحم) ‏اليوم مذكرة تفاهم مع عدد من جمعيات البر الخيرية بالمنطقة،.

تأتي هذه المذكرة ‏لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في ‏أخذ زمام المبادرة لمواجهة التحديات واغتنام الفرص، حيث تعمل لجنة (تراحم القصيم) ‏مع الجمعيات البر الخيرية بالمنطقة “بريدة، وعنيزة، والرس” وذلك بهدف تقديم البرامج ‏الرعوية والإغاثية للمستفيدين، وتكامل الخدمات بين الجهات المشاركة.‏

مثّل تراحم القصيم في توقيع المذكرة، رئيس المجلس الإدارة راشد بن عبد الله ‏الرشد الحميد، ومثّل جمعية البر الخيرية بمدينة بريدة الدكتور محمد بن عبد ‏العزيز الثويني، ومثّل جمعية البر الخيرية بمحافظة عنيزة خالد بن محمد ‏القرعاوي، ومثّل جمعية البر الخيرية بمحافظة الرس الدكتور ناصر بن محمد ‏الحمود.‏
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة “تراحم القصيم” راشد بن عبدالله الحميد، عن ‏بالغ شكره لممثلي الجمعيات الخيرية بالمنطقة، على دعمهم في تقديم الخدمات ‏للمستفيدين، سائلا الله العلي القدير أن يبارك في الجهود المقدمة وأن تحقق ثمارها بما ‏ينفع المجتمع واستقراره.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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