مذكرة تفاهم بين” تراحم القصيم” وجمعيات البر الخيرية بالمنطقة

أبرمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم (تراحم) اليوم مذكرة تفاهم مع عدد من جمعيات البر الخيرية بالمنطقة،.
تأتي هذه المذكرة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في أخذ زمام المبادرة لمواجهة التحديات واغتنام الفرص، حيث تعمل لجنة (تراحم القصيم) مع الجمعيات البر الخيرية بالمنطقة “بريدة، وعنيزة، والرس” وذلك بهدف تقديم البرامج الرعوية والإغاثية للمستفيدين، وتكامل الخدمات بين الجهات المشاركة.
مثّل تراحم القصيم في توقيع المذكرة، رئيس المجلس الإدارة راشد بن عبد الله الرشد الحميد، ومثّل جمعية البر الخيرية بمدينة بريدة الدكتور محمد بن عبد العزيز الثويني، ومثّل جمعية البر الخيرية بمحافظة عنيزة خالد بن محمد القرعاوي، ومثّل جمعية البر الخيرية بمحافظة الرس الدكتور ناصر بن محمد الحمود.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة “تراحم القصيم” راشد بن عبدالله الحميد، عن بالغ شكره لممثلي الجمعيات الخيرية بالمنطقة، على دعمهم في تقديم الخدمات للمستفيدين، سائلا الله العلي القدير أن يبارك في الجهود المقدمة وأن تحقق ثمارها بما ينفع المجتمع واستقراره.
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