متابعات مذكرة تفاهم بين” تراحم القصيم” وجمعيات البر الخيرية بالمنطقة

بريدة – البلاد أبرمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم (تراحم) ‏اليوم مذكرة تفاهم مع عدد من جمعيات البر الخيرية بالمنطقة،. تأتي هذه المذكرة ‏لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في ‏أخذ زمام المبادرة لمواجهة التحديات واغتنام الفرص، حيث تعمل لجنة (تراحم القصيم) ‏مع الجمعيات البر الخيرية بالمنطقة “بريدة، وعنيزة، والرس” وذلك بهدف تقديم البرامج ‏الرعوية والإغاثية للمستفيدين، وتكامل الخدمات بين الجهات المشاركة.‏ مثّل تراحم القصيم في توقيع المذكرة، رئيس المجلس الإدارة راشد بن عبد الله ‏الرشد الحميد، ومثّل جمعية البر الخيرية بمدينة بريدة الدكتور محمد بن عبد ‏العزيز الثويني، ومثّل جمعية البر الخيرية بمحافظة عنيزة خالد بن محمد ‏القرعاوي، ومثّل جمعية البر الخيرية بمحافظة الرس الدكتور ناصر بن محمد ‏الحمود.‏

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة “تراحم القصيم” راشد بن عبدالله الحميد، عن ‏بالغ شكره لممثلي الجمعيات الخيرية بالمنطقة، على دعمهم في تقديم الخدمات ‏للمستفيدين، سائلا الله العلي القدير أن يبارك في الجهود المقدمة وأن تحقق ثمارها بما ‏ينفع المجتمع واستقراره.