غطاء نباتي كثيف.. «وادي العرين».. جمال الطبيعة البكر

البلاد – أبها

يعد وادي العرين بمحافظة ظهران الجنوب، أحد أشهر أودية منطقة عسير، لجمال طبيعته البكر وجريان سيوله وتنوع محاصيل بساتينه الغنَّاء من الحبوب والخضار والفواكه.

ويمتد الوادي لمسافة تزيد على 100 كلم، ابتداءً من حدود منطقة عسير غربًا إلى أطراف صحراء الربع الخالي بمنطقة نجران شرقًا، ويقع في منتصف محافظة ظهران الجنوب، ويقبع على جنباته أكثر من 250 قرية، إضافةً لمئات المزارع والمسطحات الخضراء.

وجمال الطبيعة البكر لهذا الوادي الأخضر، ومشهده الحلزوني الأخاذ جذب المئات من السياح والزوار؛ للاستمتاع بالجولات الميدانية والتنزه بين المزارع والبساتين الممتدة على ضفتيه.

عدسة “واس” رصدت الغطاء النباتي الكثيف لوادي “العرين” وأشجارها المتنوعة مثل (السدر، والطلح، والعوسج، والشيح، والقرض، والأثل، والنخيل)، ومزارع الذرة، وبساتين الفاكهة المتنوعة؛ ومنها (الرمان، والفركس، والعنب، والتين، والليمون، والبرتقال، والتفاح البلدي).