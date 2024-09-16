شاهد| النصر يتعادل مع الشرطة العراقي في” نخبة” آسيا

البلاد- جدة
تعادل فريق النصر مع مضيفه فريق الشرطة العراقي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في العاصمة العراقية بغداد، ضمن الجولة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
فى الدقيقة 13 أحرز سلطان الغنام هدف النصر بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم ثم سكنت الشباك.
وفى الدقيقة 24 تعادل محمد داوود للشرطة، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا خطأ دفاعيًا للاعبي النصر.
يذكر أن البرتغالي رونالدو غاب عن اللقاء، بسبب تعرضه لعارض صحي حال دون مرافقة بعثة النصر إلى بغداد.
هدف |
النصر السعودي يتقدم 1 – 0 على الشرطة العراقي عبر سلطان الغنام في الدقيقة 14.. دوري أبطال آسيا النخبة#الشرطة_النصر#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/9ozenxKkOs
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 16, 2024
هدف |
الشرطة العراقي يعادل النتيجة 1 – 1 مع النصر السعودي عبر محمد داود في الدقيقة 24.. دوري أبطال آسيا النخبة#الشرطة_النصر#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/5105PLeTx0
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 16, 2024