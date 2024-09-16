الرياضة

شاهد| النصر يتعادل مع الشرطة العراقي في” نخبة” آسيا

صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      16 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تعادل فريق النصر مع مضيفه فريق الشرطة العراقي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في العاصمة العراقية بغداد، ضمن الجولة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

فى الدقيقة 13 أحرز سلطان الغنام هدف النصر بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم ثم سكنت الشباك.

وفى الدقيقة 24 تعادل محمد داوود للشرطة، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا خطأ دفاعيًا للاعبي النصر.

يذكر أن البرتغالي رونالدو غاب عن اللقاء، بسبب تعرضه لعارض صحي حال دون مرافقة بعثة النصر إلى بغداد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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