تشغيل وصيانة القرية السياحية في محافظة الرس

البلاد ـ بريدة

طرحت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة الرس، عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، فرصة استثمارية أمام منشآت القطاع الخاص، بإنشاء وتشغيل وصيانة القرية السياحية بالمحافظة، لمدة 25 سنة .

وأوضحت الأمانة أن الفرصة الاستثمارية المطروحة تقع على مساحة 80,000 متر مربع، وآخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف 13 نوفمبر 2024م، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الأمانة في تعزيز القطاع السياحي في المحافظة ودعم الاستثمارات التي تسهم في تحسين جودة الحياة، داعيةً المستثمرين الراغبين في التنافس الاطلاع على الفرصة، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”

https://furas.momra.gov.sa .