الإقتصاد

تشغيل وصيانة القرية السياحية في محافظة الرس

صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      16 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ـ بريدة

طرحت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة الرس، عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، فرصة استثمارية أمام منشآت القطاع الخاص، بإنشاء وتشغيل وصيانة القرية السياحية بالمحافظة، لمدة 25 سنة .

وأوضحت الأمانة أن الفرصة الاستثمارية المطروحة تقع على مساحة 80,000 متر مربع، وآخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف 13 نوفمبر 2024م، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الأمانة في تعزيز القطاع السياحي في المحافظة ودعم الاستثمارات التي تسهم في تحسين جودة الحياة، داعيةً المستثمرين الراغبين في التنافس الاطلاع على الفرصة، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”
https://furas.momra.gov.sa .

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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