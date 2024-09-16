الرياضة

  بطاقة موسم الرياض نسخة “ويمبلي” تستبعد ليام سميث لإصابته و إسماعيل ديفيس بديلاً

صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      16 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الرياض- البلاد

أعلن منظمو نزال بطاقة موسم الرياض نسخة “ويمبلي”، الذي سيقام ليل السبت المقبل 21 سبتمبر، عن استبعاد الملاكم ليام سميث من المواجهة مع جوش كيلي في وزن الوسط الخفيف؛ بسبب إصابته بفيروس، ليحل محله الملاكم البريطاني إسماعيل ديفيس، الذي يمتلك سجلًا حافلاً بـ 13 نزالاً من دون هزيمة، حيث سيكون إضافة قوية إلى البطاقة.

يذكر أن النزال الرئيس بين أنتوني جوشوا، ودانييل دوبوا على لقب الوزن الثقيل للاتحاد الدولي للملاكمة سيكون محط أنظار العالم، حيث سيشهد أيضًا نزالات مثيرة أخرى مثل مواجهة جوشوا بواتسي ضد ويلي هاتشينسون وتايلر ديني ضد حمزة شيراز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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