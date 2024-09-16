بدء التسجيل في برامج كود البناء السعودي

البلاد ــ الرياض

أعلنت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، بالتعاون مع معهد الخرسانة الأمريكي (ACI)، والهيئة السعودية للمهندسين، وبرنامج استدامة الطلب على البترول، عن بدء التسجيل في برامجها التدريبية ومنها دورة “أساسيات التصميم الإنشائي وفق الكود السعودي للمنشآت الخرسانية” (SBC 304) وإصدار معهد الخرسانة الأمريكي (ACI 318-19)، وذلك بهدف تأهيل المهندسين والمصممين الإنشائيين لتلبية متطلبات كود البناء السعودي.

وأوضح الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد بن صالح بن شعيل أنّ الدورة تهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارة المهنية للمصممين، وتوفير الأساسيات اللازمة لتصميم المنشآت الخرسانية، وتمكين المهندسين من تصميم الأساسات وفق متطلبات الزلازل في كود البناء السعودي، إضافة إلى تعريف المتدربين على المتطلبات الرئيسية للتصميم الإنشائي.

وأفاد أن دورة ” أساسيات التصميم وفق الكود السعودي للمنشآت الخرسانية” ستقام خلال الفترة 29 – 30 سبتمبر 2024م، بمقر الهيئة السعودية للمهندسين في الرياض، وتستهدف الحاصلين على درجات علمية في الهندسة المدنية، والتصميم الإنشائي، حيث يتلقى المشاركون تدريبًا على التصميم الإنشائي، شاملاً تحليل الأحمال، وتصميم العناصر، والتقنيات الزلزالية، ومراجعة لخواص المواد ومعايير الاستدامة لضمان الأمان والجودة، وسيكون هناك شهادة دولية معتمدة من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي ومعهد الخرسانة الأمريكي لمن يجتاز الاختبار المقرر مع نهاية انعقاد الدورة.

وبين أن اللجنة ستطلق سلسة من البرامج والدورات التدريبية النوعية لتطوير وتأهيل المهندسين والمصممين والعاملين في قطاع البناء والتشييد لتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، داعيًا الراغبين بالتسجيل في الدورة التدريبية من الحاصلين على الدرجات العلمية لتخصص الهندسة المدنية والمعمارية والمصممين الإنشائيين زيارة الرابط التالي: https://training.saudieng.sa.

كود البناء السعودي

1 ـ رفع مستوى المعرفة والمهارة المهنية للمصممين

2 ـ توفيرالأساسيات اللازمة لتصميم المنشآت الخرسانية

3 ـ تمكين المهندسين من تصميم الأساسات وفق المتطلبات