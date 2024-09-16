انطلاق فعاليات أسبوع المحاكاة السريرية لتعزيز الابتكار والتميز في الرعاية الصحية

الرياض : البلاد

انطلقت اليوم فعاليات “أسبوع المحاكاة” في مركز الرياض للمحاكاة السريرية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وتهدف إلى تعزيز التعليم القائم على المحاكاة لتحسين جودة الرعاية الصحية، مع التركيز على سلامة المرضى وتطوير مهارات التواصل والأداء بين مقدمي الرعاية الصحية.

وتشمل الفعالية خلال الفترة 16 – 19 سبتمبر الجاري مجموعة من الأنشطة المتنوعة وورش العمل في جميع المجالات الطبية، التي تستهدف جميع ممارسي الرعاية الصحية، لتطوير كفاءاتهم وتحسين ممارساتهم، إضافةً إلى التأكيد على أهمية التعلم القائم على المحاكاة في التعليم الطبي وسلامة المرضى، إلى جانب بناء علاقات قوية مع مراكز المحاكاة على المستويين الوطني والدولي، كما يتم تسليط الضوء على المرافق والخدمات المتقدمة التي يقدمها المركز بدعم من الجامعة.

وتضمنت الفعالية جولة في معرض أسبوع المحاكاة، حيث عرضت الجهات المشاركة من داخل وخارج الجامعة عددًا من الأنشطة المصاحبة والمحاكاة العملية، تخللتها عروض تقديمية تسلط الضوء على أهمية الفعالية والإنجازات التي حققها المركز في مجال التعليم الطبي القائم على المحاكاة.

يُذكر أن مركز الرياض للمحاكاة السريرية يُعد من المراكز الرائدة على مستوى المملكة، حيث يسهم بشكل فعال في تطوير مهارات مقدمي الرعاية الصحية باستخدام أحدث تقنيات المحاكاة العملية.