المنتدى السعودي للإعلام يشارك في معرض هولندا

الرياض- واس

شارك المنتدى السعودي للإعلام في معرض الإنتاج الإعلامي والبث الرقمي، الذي يُقام في مدينة أمستردام بهولندا.

ويهدف المنتدى من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية، وتبادل الخبرات مع كبرى الشركات والمؤسسات الإعلامية العالمية، بجانب استكشاف أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة في مجالات البث الرقمي والإنتاج الإعلامي، وتعزيز مهارات الكفاءات الوطنية وتطويرها؛ لمواكبة التطورات الحديثة في قطاع الإعلام، ورفع مستوى الإنتاج الإعلامي السعودي، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتحقيق التعاون بين أبرز الأسواق الإعلامية العالمية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود المنتدى لتعزيز مكانة الإعلام السعودي، وتبني أحدث التقنيات في مجال الإنتاج والبث الإعلامي، وتعد هذه الخطوة استكمالًا لشراكة سابقة للمنتدى السعودي للإعلام مع معرض IBC، حيث تم تعزيز التعاون بين الجهتين، لتبادل المعرفة والخبرات في صناعة الإعلام وتطوير الإنتاج الإعلامي، ما يمكن الإعلام السعودي من مواكبة التطورات السريعة في مجال الإعلام، تتماشى مع موجة التغيير في المملكة، وخلق بيئة إعلامية تتسم بالاحترافية والابتكار.