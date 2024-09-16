الرياضة القحطاني ونخبة المقاتلين في مؤتمر صحفي غداً بالرياض

الرياض – هاني البشر

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, التي ستقام في بوليفارد سيتي الرياض يوم 20 سبتمبر الجاري مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل دور نصف النهائي من بطولة المقاتلين المحترفين، بحضور البطل السعودي عبد الله القحطاني، ونخبة المقاتلين للحديث عن آخر التحضيرات للمشاركة في البطولة، والإجابة على جميع تساؤلات وسائل الإعلام، وذلك عند الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 في فندق نوفوتيل الصحافة الرياض. وسيتنافس المقاتلون في النسخة الثالثة للبطولة ضمن فئات وزن الديك، ووزن الريشة، والوزن الخفيف، والوزن المتوسط لحجز أماكنهم في الدور النهائي والختامي من دوري رابطة المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتبرز في دور نصف النهائي نزالات السعودي عبد الله القحطاني مع الأردني عبد الرحمن الحياصات في وزن الريشة، والمصري إسلام رضا مع المغربي مروان بلغويط في نصف نهائي الثاني للوزن ذاته، والأردني جرّاح السيلاوي مع المصري عمر الدفراوي في نصف نهائي الوزن المتوسط، والجزائري سهيل طاهري مع الإيراني محسن محمد الصيفي في الوزن الخفيف، بينما يواجه العراقي علي طالب الأردني جلال الدعجة في وزن الديك. وسيتم بث منافسات دوري المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مباشرة على “إم بي سي أكشن” و”شاهد” وقنوات “إس إس سي”، وعبر قنوات “إي إس بي إن” في الولايات المتحدة و150 دولة مع 20 شريكاً إعلامياً متميزاً للتوزيع وتذاكر دخول الجمهور معروضة للبيع الآن ويمكن حجزها عبر WeBook.